309 Imóveis

Moradia T3 com grandes áreas, jardim e garagem c/ 324m2 na Mealhada - Mealhada

Moradia T3 com grandes áreas, jardim e garagem com 324m² na Mealhada EXCLUSIVO Apresentamos esta moradia T3 com ótimas dimensões! Ao nível do R/C, à entrada da moradia, há um hall com 10m² que dá acesso ao hall principal da moradia com mais 10m². Em frente há uma sala com 33m² com



3 Quartos 4 WC 272m2